По сведениям издания Business Today, коронавирус COVID-2019 привёл к сильному дефициту компонентов, которые используются для сборки электронных устройств. Из-за этого наблюдается снижение производства смартфонов, телевизоров и прочей техники известных брендов как из Китая, так и других стран.
Многие заводы в Китае, выпускающие компоненты для электроники, закрыты из-за карантина. От проблем с поставками пострадали Xiaomi, Apple и Realme — им пришлось уменьшить объёмы производства смартфонов. Xiaomi и TCL столкнулись с дефицитом компонентов для новых моделей телевизоров, а Xiaomi ещё и не может выпускать кондиционеры. Издание также отмечает, что спрос на линейку iPhone 11 и смарт-часы Apple остаётся высоким, а деталей для сборки этих устройств в нужном количестве уже не хватает.
В настоящее время упомянутые бренды уже возобновили сборку почти всех своих устройств, однако производственные мощности на заводах задействованы лишь на 35-50%. Ситуацию отягощает ещё один момент: за то время, когда нужные детали были в дефиците, цены на них выросли, а это неминуемо приведёт к увеличению себестоимости конечных продуктов и розничных цен. Более того, многие поставщики компонентов намеренно и совершенно без оснований завышают цены на свою продукцию, поскольку не уверены, как долго продлятся проблемы с поставками.
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