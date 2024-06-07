Прокаты электросамокатов начали банить самую массовую аудиторию

По данным «Известий», кикшеринговые сервисы приступили к блокировке аккаунтов, принадлежащих несовершеннолетним. Их правила и ПДД не позволяют таким лицам кататься на электросамокатах. Больше всего несовершеннолетних арендаторов транспорта зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.
Проверка даты рождения электросамокатчика производится при аутентификации номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В дальнейшем сервисы планируют наладить сотрудничество с банками, и аналогичная проверка будет осуществляться при аутентификации банковской карты, с которой осуществляется платёж. Очевидно, что после блокировки пользователь, не достигший возраста несовершеннолетия (18 лет), может попросить кого-нибудь более взрослого зарегистрировать аккаунт для него и выпустить виртуальную карту, которую он будет пополнять для оплаты поездок на самокате.
«Контроль за регистрациями несовершеннолетних — очень важное направление нашей работы. Мы рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя. На момент интеграции мы сможем отслеживать случаи, когда банковская карта принадлежит подростку, и блокировать такой аккаунт. Эти пользователи не смогут арендовать самокат или велосипед», — рассказали «Известиям» в сервисе «МТС Юрент».
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