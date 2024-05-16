В Петербурге ограничат использование электросамокатов уже на этой неделе

С 20 мая текущего года в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничительные меры, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.
Помимо текущих 59 улиц, где запрещена парковка электросамокатов, запрет на их размещение коснётся ещё 9 участков городских набережных. В их число войдут набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова, реки Мойки, а также зоны набережных под мостом Александра Невского, Литейныным, Кантемировским мостами и другими.
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Вместе с тем на 25 улицах города ограничат максимальную скорость передвижения на электросамокатах до 15 км/ч. Это же ограничение по скорости будет распространяться в периоды утренних и вечерних часов пик (07:00 – 10:00 и 17:00 – 20:00) на участках улиц, ведущих к 12 станциям метро: «Технологический институт», «Московские ворота», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Беговая», «Комендантский проспект», «Ломоносовская», «Проспект Просвещения», «Обводный канал», «Нарвская», «Парнас», «Улица Дыбенко».
Кроме того, ограничение скорости или полный запрет передвижения на электросамокатах также могут ввести для тротуаров шириной менее 2-3 м.
Эти ограничения частично решат некоторые проблемы с использованием самокатов на улицах крупных городов, но сервисы проката электросамокатов нужно переизобрести заново. О том, как это можно сделать, рассказывал наш главред Георгий Лямин. Он очень точно описал основные минусы текущих кикшерингов и предложил универсальные способы их решения.