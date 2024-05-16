Полиция Санкт-Петербурга за сутки забрала более 2 тысяч электросамокатов с улиц города

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В Петербурге полиция начала операцию «Кикшеринг», в рамках которой с улиц были изъяты более 2 тысяч электросамокатов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».Отмечается, что в рамках операции силовики проверяют правильную парковку самокатов. Если они расположены неправильно их забирают и увозят на служебных микроавтобусах. Рейд по электросамокатам продолжается до сих пор.Напомним, что на днях губернатор Беглов предложил запретить передвижение самокатов по тротуарам и площадям города, поскольку их водители часто создают «опасные ситуации».