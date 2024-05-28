Самокатчиков обложат штрафами. Вот сколько придётся платить за радость прокатиться с ветерком в сантиметре от пешеходов

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Госдума начала рассматривать законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение ПДД со стороны тех, кто катается на электросамокатах, моноколёсах, гироскутерах и прочих средствах индивидуальной мобильности (aka СИМ). Наказания для них будут внесены в статью 12.27 КоАП РФ.Размеры штрафов:30 000 рублей — управление СИМ в нетрезвом виде или под действием психотропных веществ, если в результате произошло ДТПОт 1000 до 1500 рублей — нарушение ПДД, повлёкшее создание помех в движении транспортных средств, или же за причинение по неосторожности лёгкой или средней тяжести вреда здоровью другого человека.От 500 до 800 рублей — превышение скорости на 5–10 км/чОт 2000 до 2500 рублей — превышение скорости на 10–15 км/чОт 3000 до 3500 рублей — превышение скорости на 15–20 км/чОт 4000 до 5000 рублей — превышение скорости более чем на 20 км/чОт 2000 до 7000 рублей — перевозка пассажировОт 2000 до 2500 рублей — движение по проезжей частиОт 2000 до 2500 рублей — пересечение дороги без спешивания или создание помехи пешеходамДо 800 рублей — невыполнение требования сотрудника полиции об остановке