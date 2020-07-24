





Компания Intel лишь недавно начала производить процессоры, созданные на базе 10-нанометровой технологии. И переход на 7 нанометров, похоже, для неё тоже будет медленным.На встрече с крупнейшими инвесторами Intel гендиректор компании Боб Свон заявил, что задержка при переходе к 7-нанометровому техпроцессу составит минимум полгода. Это означает, что производство таких чипов начнётся не ранее 2022 года.Ранее компания Intel заявляла, что она опережает планы по переходу на 7 нанометров на целый год. Вероятно, в процессе разработки новых технологий возникли серьёзные проблемы, из-за которых график пришлось переделывать в сторону увеличения сроков.Главный конкурент Intel, компания AMD, успешно освоила 7-нанометровый техпроцесс и производит на его основе процессоры серии Ryzen 4000, которые по производительности и энергоэффективности значительно превосходят интеловскую продукцию.В скором времени Intel выпустит ноутбучные процессоры одиннадцатого поколения (Tiger Lake), основанные на техпроцессе, получившем название 10nm++. В них будет интегрирована графика Xe. К концу этого года Intel также планирует запустить сборку процессоров двенадцатого поколения (Alder Lake), они будут предназначаться для десктопных систем.По всей видимости, в ближайшие несколько лет Intel будет производить процессоры только по 10-нанометровому техпроцессу. постепенно улучшая их показатели. 7-нанометровые чипы должны стать большим прорывом для компании, поэтому с их разработкой она не спешит.