Прояснилась судьба смарт-часов Fitbit

Компания Google рассказала, какая судьба ждёт гаджеты под брендом Fitbit. Она приобрела этого производителя электроники в 2021 году, спустя год вышли две модели часов (Versa 4 и Sense 2), после чего наступило долгое затишье.
По словам Google, бренд Fitbit продолжит своё существование, но под ним будут выпускаться не смарт-часы, а только фитнес-браслеты. Сотрудники Fitbit, тем не менее, продолжат разработку часов, но эти продукты будут выпускаться под торговой маркой Pixel Watch.
У Fitbit был опыт в разработке как часов, так и фитнес-браслетов — эти гаджеты, по сути, создали рынок и предопределили то, какие устройства сейчас выпускают другие производители, в том числе гораздо более успешные (например, Apple, Xiaomi и Huawei). Примечательно, что на самом деле команда Fitbit уже участвовала в разработке часов для Google — это представленная недавно модель Pixel Watch 3. Они вполне могли бы выйти под брендом Fitbit, но в Google решили, что Pixel Watch гораздо более сильная торговая марка, популярная не только среди гиков, но и у обычных пользователей.
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