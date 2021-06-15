



Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia представил новый геймерский смартфон. У него длинное название Red Magic 6 Pro Deuterium Front Transparent Edition и впечатляющие параметры.



В новинке используется 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 500 Гц, 10-битной глубиной цвета и полным охватом спектра DCI-P3. Остальные компоненты тоже не слабые: процессор Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512-гигабайтный накопитель UFS 3.1, мультисоставная 64-мегапиксельная камера и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт через порт USB Type-C. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой Red Magic OS 4.



Процессор, видеочип и другие компоненты, нагревающиеся во время работы, охлаждаются вентилятором, лопасти которого вращаются со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту. Одна из главных отличительная особенностей устройства — прозрачный стеклянный корпус, сквозь который видно часть начинки (в частности, вентилятор и аккумулятор). Этот смартфон поступит в продажу в Китае с 18 июня и будет стоить 5699 юаней (около 64 300 рублей).







