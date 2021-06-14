Представитель группы хакеров, взломавших компанию Electronic Arts, рассказал, как легко им это удалось. Информация о комментариях злоумышленников появилась на сайте Vice.
Один из хакеров пообщался с журналистом Motherboard через анонимный онлайн-чат. По его словам, получить доступ к такой огромной корпорации оказалось очень просто. Сначала злоумышленники купили небольшой архив cookee-файлов, которые продавались в интернете всего за $10. С помощью купленных cookee хакеры авторизовались в корпоративном чате Electronic Arts — куки-файлы, среди прочего, могут сохранять данные авторизации, чтобы пользователь не вводил пароль при каждом открытии браузера.
Попав в чат под именем сотрудника, чьи cookee были слиты, хакеры написали ребятам из поддержки EA, что им нужен повторный доступ к корпоративному серверу, так как они (то есть якобы скомпрометированный сотрудник) потеряли телефон на вечеринке. Доступ им сразу предоставили, после чего злоумышленники вошли в сеть компании, создали виртуальную машину, которая помогла им сориентироваться, и в конечном итоге украли около 780Гб данных. Похищенный архив включает в себя и исходный код, который используется во многих актуальных играх Electronic Arts.
Аналитики пророчат компании большие проблемы из-за этого взлома, ведь украденный код может использоваться как для создания эксплойтов и читов, так и для копипаста игры недобросовестными конкурентами. Сама EA Games уже признала факт атаки и кражи данных, однако утверждает, что какого-либо чувствительного урона компании это не нанесет.
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