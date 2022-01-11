Компания Shargeek собирает на Kickstarter деньги на выпуск уменьшенной и усовершенствованной модели пауэрбанка STORM2. Портативный зарядник STORM2 Slim на 50% меньше предшественника и на 30% мощнее.
Габариты STORM2 Slim всего 65×156×30,4 мм (как три положенных друг на друга смартфона), при этом он обладает аккумулятором ёмкостью 20000 мАч и может заряжать гаджеты с максимальной мощностью 130 Вт. Вес — 450 г.
Корпус STORM2 Slim выполнен из алюминия и прозрачного термостойкого пластика, сквозь который видно начинку (и это красиво!) Также предусмотрен цветной светодиодный экран, на котором можно отслеживать, с какой мощностью заряжаются подключенные устройства. В заряднике используются аккумуляторные элементы 21700 — те же самые, которые Tesla применяет для питания своих электромобилей.
Этот пауэрбанк оснащён двумя выходами: USB Type-C с выходной мощностью до 100 Вт и USB Type-A с выходной мощностью до 30 Вт. Через первый порт можно заряжать даже столь требовательные к мощности устройства, как ноутбуки, или обеспечить энергией монитор, поддерживающий питание через USB Type-C. Второй порт предназначен для зарядки смартфонов, планшетов, фотокамер, дронов, карманных консолей, кейсов от наушников и т. п.
Тепло, которое вырабатывается при передаче энергии, рассеивается через радиаторы и алюминиевый корпус. На плате установлены термодатчики, позволяющие избежать перегрева — они отдают команду на снижение выходного тока при превышении температуры.
Shargeek предлагает STORM2 Slim как отдельно, так и в комплекте с аксессуарами — ковриком для солнечной зарядки и 65-ваттным зарядным адаптером. Пауэрбанк стоит 139 долларов с запланированной доставкой в феврале 2022 года, а затем цена увеличится до 189 долларов. Комплект с ковриком для питания от солнца можно приобрести за 198 долларов (вместо 258), а с 65-ваттным сетевым адаптером за 174 доллара (вместо 234).
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