Информационное агентство ТАСС выпустило проект «20 вопросов Путину», в рамках которого Президент РФ объяснил, почему он не пользуется смартфонами. Он также ответил на вопросы об утечке мозгов в Силиконовую долину и рассказал о своем отношении к современным технологиям.



На вопрос, пользуется ли он современными технологиями, Президент России ответил, что «ничем не пользуется и у него есть другие возможности».





«Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента», — В. В. Путин.







Президент РФ подчеркнул, что технический прогресс невозможно остановить. И не надо. «Мы не собираемся этого делать». Также Путин сообщил, что отток IT-специалистов снизился. Утечка высококлассных работников происходит, поскольку они ищут места наилучшего применения и там «где больше платят». По его словам, государство должно создавать условия для того, что привлекать таких специалистов к нам. Президент РФ подчеркнул, что технический прогресс невозможно остановить. И не надо. «Мы не собираемся этого делать». Также Путин сообщил, что отток IT-специалистов снизился. Утечка высококлассных работников происходит, поскольку они ищут места наилучшего применения и там «где больше платят». По его словам, государство должно создавать условия для того, что привлекать таких специалистов к нам.





