Президент РФ Владимир Путин использует на своем рабочем месте компьютер с устаревшей версией операционной системы Windows. Интерфейс ОСи, которую Microsoft больше не поддерживает, разглядели журналисты издания The Guardian.На фото из кремля можно без проблем разглядеть на мониторе компьютера президента пользовательский интерфейс Windows XP. Эта операционка вышла 18 лет назад, а в 2014 году Microsoft прекратила её поддержку.На сайте компании сообщается, что работа в Windows XP небезопасна, поскольку она больше не получает обновлений, устраняющих уязвимости и прочие потенциальные проблемы в системе безопасности. Microsoft рекомендует пользователям использовать актуальную версию «десятки».На самом деле не всё так страшно и не стоит переживать за безопасность компьютера президента. С наибольшей вероятностью Путин использует специальную версию операционной системы, которая прошла проверку IT-шников из ФСО, а также компьютер, скорее всего, может быть не подключен к сети. Помимо этого, президент РФ старается как можно реже использовать различные гаджеты, поэтому версия Оси его не беспокоит.