Apple всё-таки встроит ChatGPT в iOS 18 — Bloomberg

Фархад
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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple находится на финальной стадии заключения соглашения с OpenAI о внедрении некоторых функций ChatGPT в операционную систему для iPhone и iPad.

Благодаря этой сделке, Apple сможет встроить самый популярный чат-бот ChatGPT в iOS 18. Интересно, что параллельно с этим компания также ведёт переговоры с Google о партнёрстве в области искусственного интеллекта.

По данным Bloomberg, стороны завершают согласование условий соглашения об использовании функций ChatGPT в iOS 18.

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Ранее стало известно, что функции искусственного интеллекта в iOS 18 будут частично поддерживаться центрами обработки данных Apple с собственными серверными процессорами Apple Silicon. Однако большинство нейросетевых функций будут полностью реализованы на самих устройствах.

Ожидается, что Apple расскажет обо всех функциях ИИ в iOS 18 уже 10 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024.
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Источник:
9to5Mac
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