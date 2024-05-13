Apple всё-таки встроит ChatGPT в iOS 18 — Bloomberg

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple находится на финальной стадии заключения соглашения с OpenAI о внедрении некоторых функций ChatGPT в операционную систему для iPhone и iPad.Благодаря этой сделке, Apple сможет встроить самый популярный чат-бот ChatGPT в iOS 18. Интересно, что параллельно с этим компания также ведёт переговоры с Google о партнёрстве в области искусственного интеллекта.По данным Bloomberg, стороны завершают согласование условий соглашения об использовании функций ChatGPT в iOS 18.Ранее стало известно, что функции искусственного интеллекта в iOS 18 будут частично поддерживаться центрами обработки данных Apple с собственными серверными процессорами Apple Silicon. Однако большинство нейросетевых функций будут полностью реализованы на самих устройствах.Ожидается, что Apple расскажет обо всех функциях ИИ в iOS 18 уже 10 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024.