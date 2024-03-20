Apple запустила универсальный сайт с гайдами и спецификациями всех гаджетов

Компания Apple запустила новый раздел на своём сайте, в котором собраны руководства, спецификации и дополнительные материалы по всем когда-либо вышедшим продуктам.
Ранее эта информация располагалась на отдельных страницах сайта Apple, и зачастую нужную информацию приходилось подолгу искать. Теперь компания облегчила доступ к информации, объединив всё в одном месте.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.На странице представлены категории Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Apple TV, AirPods, HomePod, Studio Display и Pro Display XDR, а также аксессуары и ПО.
Разумеется, Apple предусмотрела и возможность поиска нужной информации по ключевым словам.