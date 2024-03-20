Apple запустила универсальный сайт с гайдами и спецификациями всех гаджетов

Фархад
Apple

Компания Apple запустила новый раздел на своём сайте, в котором собраны руководства, спецификации и дополнительные материалы по всем когда-либо вышедшим продуктам.

Ранее эта информация располагалась на отдельных страницах сайта Apple, и зачастую нужную информацию приходилось подолгу искать. Теперь компания облегчила доступ к информации, объединив всё в одном месте.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
На странице представлены категории Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, Apple TV, AirPods, HomePod, Studio Display и Pro Display XDR, а также аксессуары и ПО.

Разумеется, Apple предусмотрела и возможность поиска нужной информации по ключевым словам.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Новые iPad Pro получат версии с матовыми экранами, но за отдельную плату
iPhone 16 сделает то, к чему стремятся все смартфоны
Всего одно приложение продлит жизнь вашему смартфону на несколько лет

Рекомендации

Рекомендации

Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14
Обновление OneUI 6.0 ломает полезную опцию на смартфонах Samsung Galaxy
«Яндекс» признал, что повышает цены для обладателей подписки «Плюс»
Таксисты возмутились от наглости пассажиров: за копейки вызывают самые крутые машины и обносят салон подчистую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии