Раскрыт дизайн iPhone 16 Pro с камерами в форме спиннера

Фархад
16

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в Х (экс-Twitter) информацией об изменениях в дизайне камерного блока iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

По данным источника, производители аксессуаров получили предварительные схемы, на которых представлен немного необычный модуль камер. На первый взгляд он напоминает спиннер. Сам Majin Bu отметил, что это не окончательный дизайн устройств, но пьедестал, на котором расположены камеры, больше не будет квадратом с закруглёнными углами.

16

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Судя по тому, что Apple собирается внести изменения в дизайн базовых iPhone 16, логично ожидать редизайна и в старших моделях серии.

Вероятно, мы узнаем больше подробностей об iPhone 16 Pro в ближайшее время.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Majin Bu
Cсылки по теме:
Подтвердился самый унылый слух об iPhone 16
Муляжи iPhone 16 впервые показали на фото. Редизайн подтверждён производителями чехлов
Как заблокировать номер спамера на iOS и Android или вообще отключить спам-звонки

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4285
st00p1dm0nkey
Ребят, если через веб версию захожу и потом кликаю куда-либо на сайте (на автора или на главную из статьи), меня на 1win кидает. Это я вирусов наловил или это коллаба айгайдс?
Сегодня в 10:32
#
st00p1dm0nkey
+4285
st00p1dm0nkey Mers
Сейчас нормально всё стало, не перекидывает.
От редакции инфы не дождёшься, проверю на вирусы на всяк случай.
Спасибо
час назад в 13:28
#
–7
Пользователь удален
Его в Москве можно купить дешевле.
Официальный.
Сегодня в 10:40
#
+55
просто дед
Жесть какая то 😂
Сегодня в 10:43
#
Ghost
+396
Ghost
Брутально, свежо… мммм следующий.
Сегодня в 10:59
#
kardigan
+3568
kardigan Ghost
Ага, так и пыхает свежестью мысли и новыми инновациями!
Сегодня в 11:10
#
–1221
NYX kardigan
Воняет, я б сказал
2 часа назад в 12:10
#