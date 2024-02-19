Раскрыт дизайн iPhone 16 Pro с камерами в форме спиннера

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Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в Х (экс-Twitter) информацией об изменениях в дизайне камерного блока iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.По данным источника, производители аксессуаров получили предварительные схемы, на которых представлен немного необычный модуль камер. На первый взгляд он напоминает спиннер. Сам Majin Bu отметил, что это не окончательный дизайн устройств, но пьедестал, на котором расположены камеры, больше не будет квадратом с закруглёнными углами.Судя по тому, что Apple собирается внести изменения в дизайн базовых iPhone 16, логично ожидать редизайна и в старших моделях серии.Вероятно, мы узнаем больше подробностей об iPhone 16 Pro в ближайшее время.