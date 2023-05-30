Раскрыта одна из главных особенностей VR-шлема Apple

Иллюстрация: Ian Zelbo
На следующей неделе Apple, как ожидается, представит VR/AR-шлем. Аналитик Росс Янг рассказал о его особенностях — в частности, о качестве изображения.
По словам Янга, в шлеме установлены два экрана с матрицами micro LED, каждый диагональю 1,41 дюйма. Совместно они будут давать картинку с разрешением 8K, графической плотностью 4000 пикселей на дюйм, контрастностью 4000:1 и яркостью до 5000 нит. По этим показателям устройство будет в разы, а то и в десятки раз превосходить продукцию конкурентов. К примеру, яркость экрана в Sony PSVR 2 всего 265 нит, а в Microsoft Hololens 2 не более 500 нит.
Большое значение пиковой яркости не означает, что пользователя будет ослеплять изображением на экране, оно гарантирует поддержку расширенного динамического диапазона и более высокую сочность и контрастность картинки. Матрицы с яркостью 5000 нит, к примеру, устанавливают на топовые телевизоры Samsung серии Neo QLED стоимостью несколько тысяч долларов.
По слухам, себестоимость VR/AR-шлема Apple составляет 1,5 тысячи долларов, а розничная цена ожидается на уровне 3 тысяч долларов (почти 230 тысяч рублей). Информация о том, что компания разрабатывает этот продукт, появилась ещё в 2016 году.
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