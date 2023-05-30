Чего ждать от iOS 17? Вот всё, что мы знаем перед WWDC 2023

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5 июня 2023 года Apple проведет свою ежегодную конференцию WWDC. На ней мы увидим анонсы новых версий ОС для «яблочных» девайсов — iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и так далее.



Удивительно, но в этом году слухов об iOS 17 довольно мало, и появляться они стали всего за пару месяцев до WWDC. Чего же ждать от новой ОС для iPhone?





Новые функции. Инсайдеры сходятся во мнении, что iOS 17 будет довольно бедным в плане новых функций апдейтом. Apple сосредоточится на стабильности системы, но кое-что «приятное» всё же появится, по словам Марка Гурмана. Подробностей нет.

Инсайдеры сходятся во мнении, что iOS 17 будет довольно бедным в плане новых функций апдейтом. Apple сосредоточится на стабильности системы, но кое-что «приятное» всё же появится, по словам Марка Гурмана. Подробностей нет. Редизайн Центра управления. Впервые за несколько лет iOS может получить заметные изменения в дизайне. Как минимум, мы увидим свежий Центр управления, или в простонародье «шторку». Похоже, что она станет более настраиваемой, пользователи смогут добавлять в нее гораздо больше полезных кнопок и переключателей, а сама настройка станет проще.

Мобильный дневник. Несколько утечек сообщали, что в iOS 17 появится новое приложение, которое можно назвать цифровым дневником. Пользователь сможет записывать туда свои эмоции, наблюдения и ощущения с целью улучшить психическое здоровье.

Несколько утечек сообщали, что в iOS 17 появится новое приложение, которое можно назвать цифровым дневником. Пользователь сможет записывать туда свои эмоции, наблюдения и ощущения с целью улучшить психическое здоровье. Приложение «Здоровье». Apple планирует добавить в него отслеживание эмоций и настроения. Пользователь сможет отвечать на различные вопросы о том, как прошел день и как он себя чувствует эмоционально. В дальнейшем у компании есть большие планы на эти функции: Apple хочет включить алгоритмы для определения настроения пользователя на основе его действий на смартфоне.

Приложения в обход App Store. Пожалуй, самое ожидаемое изменение в iOS 17 связано с новым законодательством Евросоюза. Apple обязана позволить установку приложений в обход App Store и пустить в iOS и iPadOS сторонние магазины приложений. Это было бы крайне полезно россиянам, но радоваться преждевременно: инсайдеры считают, что всё это будет доступно строго в странах ЕС.

Пожалуй, самое ожидаемое изменение в iOS 17 связано с новым законодательством Евросоюза. Apple обязана позволить установку приложений в обход App Store и пустить в iOS и iPadOS сторонние магазины приложений. Это было бы крайне полезно россиянам, но радоваться преждевременно: инсайдеры считают, что всё это будет доступно строго в странах ЕС. Экран блокировки. Судя по утечкам, локскрин в iOS 17 станет более настраиваемым и удобным. А еще Apple прокачает Always-on Display, добавив новый информативный режим «на зарядке».

Что касается совместимости, то инсайды противоречивы. Можно предположить, что iOS/iPadOS 17 не получат iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5, iPad Pro 9,7 и iPad Pro 12,9 первого поколения.