Чего ждать от iOS 17? Вот всё, что мы знаем перед WWDC 2023

Олег

iOS 17
Фото: 9to5Mac

5 июня 2023 года Apple проведет свою ежегодную конференцию WWDC. На ней мы увидим анонсы новых версий ОС для «яблочных» девайсов — iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и так далее.

Удивительно, но в этом году слухов об iOS 17 довольно мало, и появляться они стали всего за пару месяцев до WWDC. Чего же ждать от новой ОС для iPhone?

  • Новые функции. Инсайдеры сходятся во мнении, что iOS 17 будет довольно бедным в плане новых функций апдейтом. Apple сосредоточится на стабильности системы, но кое-что «приятное» всё же появится, по словам Марка Гурмана. Подробностей нет.
  • Редизайн Центра управления. Впервые за несколько лет iOS может получить заметные изменения в дизайне. Как минимум, мы увидим свежий Центр управления, или в простонародье «шторку». Похоже, что она станет более настраиваемой, пользователи смогут добавлять в нее гораздо больше полезных кнопок и переключателей, а сама настройка станет проще.
iOS 17
Фото: 9to5Mac
  • Мобильный дневник. Несколько утечек сообщали, что в iOS 17 появится новое приложение, которое можно назвать цифровым дневником. Пользователь сможет записывать туда свои эмоции, наблюдения и ощущения с целью улучшить психическое здоровье.
  • Приложение «Здоровье». Apple планирует добавить в него отслеживание эмоций и настроения. Пользователь сможет отвечать на различные вопросы о том, как прошел день и как он себя чувствует эмоционально. В дальнейшем у компании есть большие планы на эти функции: Apple хочет включить алгоритмы для определения настроения пользователя на основе его действий на смартфоне.
Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac

Что касается совместимости, то инсайды противоречивы. Можно предположить, что iOS/iPadOS 17 не получат iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5, iPad Pro 9,7 и iPad Pro 12,9 первого поколения. 

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Источник:
9to5Mac
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