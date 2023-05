Приключенческая выживалка No Man’s Sky ожидается на iPad и Mac

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

На это намекает сообщение создателя игры в Твиттере. Анонс No Man’s Sky могут показать на WWDC 23, которая состоится 5 июня.В прошлом основатель Hello Games Шон Мюррей, уже дразнил геймеров подобными сообщениями. На прошлогодней WWDC Apple объявила, что No Man’s Sky выйдет на iPad, а Mac к концу 2022 года, однако этого так и не произошло. 29 мая в Twitter-аккаунте создателя игры заметили сообщение с двумя эмодзи-яблочками, что непрозрачно указывает на запуск No Man’s Sky для планшетов и компьютеров Apple.Кроме того, проект может получить поддержку гарнитуры смешанной реальности, показ которой также ожидается на WWDC 23. Hello Games уже адаптировала No Man’s Sky для нескольких VR-гарнитур, включая ПК и PlayStation VR.Во время прошлого анонса, игру запускали на Mac с чипом M1. Если верить слухам, гарнитура Apple работает на более мощном чипе M2 и должна справиться с запуском No Man’s Sky.No Man’s Sky — игра в жанре космического экшена в открытом мире с элементами выживания. Игроку предстоит исследовать огромную виртуальную вселенную, адаптироваться под опасную среду обитания, сражаться с врагами и торговать собранными предметами. Над проектом работала британская инди-студия Hello Games. Релиз игры состоялся в 2016 году на ПК и PlayStation 4, а в 2020 году была портирована на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На Nintendo Switch тайтл появился только к 2022 году.