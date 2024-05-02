Раскрыта цена умного кольца Amazfit Helio Ring. Старт продаж совсем скоро
Артем Фунтиков —
Гаджет для активного образа жизни представили еще в январе на выставке CES 2024. Компания Amazfit рассказала, когда Helio Ring поступит в продажу и как сэкономить на его покупке.
Helio Ring поступит в розницу уже 15 мая по цене $300 (~28 тыс руб) в США. Также Amazfit предоставляет возможность сэкономить. Если купить кольцо в комплекте с умными часами Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra, его стоимость снизится в половину — до $150.
Стоит учесть, что на старте доступны не все размеры кольца, их ассортимент планируют расширить позже, как и его наличие в рознице других стран.
Носимое устройство отслеживает прогресс тренировки, синхронизирует данные с фитнес-приложениями, предскажет время, за которое нужно преодолеть установленную дистанцию, а также определяет частоту пульса, уровень насыщения кислорода в крови и показатели стресса. Заряжать Amazfit Helio Rign можно при помощи беспроводной зарядки.
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