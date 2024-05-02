Популярный смартфон Nothing Phone получил встроенный чат-бот ChatGPT

Фархад
Nothing

Стартап Nothing наконец-то выпустил масштабное обновление Nothing OS 2.5.5 для своего первого смартфона Nothing Phone (1). Теперь владельцам этого девайса стал доступен самый мощный на сегодняшний день виртуальный ассистент — ChatGPT.

Из главных нововведений Nothing OS 2.5.5 — новый жест в приложении Nothing X для начала голосового чата с ChatGPT в наушниках Nothing Ear и Nothing Ear (а), возможность использования фирменных значков только на главном экране, специальная опция для включения/отключения прокручиваемой страницы быстрых настроек в интерфейсе экрана блокировки, кастомизация значков в строке состояния и функция RAM Booster.

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Для полной интеграции ChatGPT разработчики даже добавили специальные виджеты на главный экран и кнопку во всплывающем окне скриншота и буфера обмена для прямой вставки контента в новый чат с нейросетью.

Если вы ещё не получили обновление Nothing OS 2.5.5, перейдите в меню «Настройки» > «Система» > «Обновление системы», чтобы проверить его наличие вручную.

Напомним, для смартфонов Nothing Phone (2) и Nothing Phone (2a) прошивка с ChatGPT вышла ещё в прошлом месяце.
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Источник:
GSM Arena
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