Популярный смартфон Nothing Phone получил встроенный чат-бот ChatGPT

Стартап Nothing наконец-то выпустил масштабное обновление Nothing OS 2.5.5 для своего первого смартфона Nothing Phone (1). Теперь владельцам этого девайса стал доступен самый мощный на сегодняшний день виртуальный ассистент — ChatGPT.Из главных нововведений Nothing OS 2.5.5 — новый жест в приложении Nothing X для начала голосового чата с ChatGPT в наушниках Nothing Ear и Nothing Ear (а), возможность использования фирменных значков только на главном экране, специальная опция для включения/отключения прокручиваемой страницы быстрых настроек в интерфейсе экрана блокировки, кастомизация значков в строке состояния и функция RAM Booster.Для полной интеграции ChatGPT разработчики даже добавили специальные виджеты на главный экран и кнопку во всплывающем окне скриншота и буфера обмена для прямой вставки контента в новый чат с нейросетью.Если вы ещё не получили обновление Nothing OS 2.5.5, перейдите в меню «Настройки» > «Система» > «Обновление системы», чтобы проверить его наличие вручную.Напомним, для смартфонов Nothing Phone (2) и Nothing Phone (2a) прошивка с ChatGPT вышла ещё в прошлом месяце.