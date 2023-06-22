Раскрыты 13 виртуальных фонов для Apple Vision Pro

Артем
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Фото: Apple

Гарнитура смешанной реальности позволит заменять окружающий фон на предустановленные пейзажи. В первом бета-обновлении для visionOS найдены 13 тем для полного погружения в виртуальное пространство.

Apple Vision Pro была представлена на WWDC 23 и выйдет в начале следующего года. Гарнитура выглядит как массивные очки, надев которые окна приложений отображаются буквально на фоне комнаты. Управлять ими можно при помощи движения глаз или жестов рук. Чтобы полностью сменить окружение, достаточно покрутить колесико.

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Фото: Macrumors
В первой бета-версии для Apple Vision Pro были замечены 13 виртуальных пространств, из них: 5 вариаций неба, 7 пейзажей других континентов и поверхность луны. Пока Apple официально не представила темы для гарнитуры смешанной реальности, мы попытались представить, как они могут выглядеть:

Haleakala

1.jpg
Фото: Outside Magazine

Yosemite

2.jpg
Фото: History

Sky

white-cloud-blue-sky_74190-2381.jpg
Фото: FreePic

Joshua Tree

4.jpg
Фото: Conde Nast Traveler

Lake Vrangla

5.jpg
Фото: Worldwide Elevation Map Finder

Mount Hood

6.jpg
Фото: Oregon Wild

The Moon

7.jpg
Фото: SETI Institute

Beach

8.jpg
Фото: Inicio

White Sands

9.jpg
Фото: National Gegraphic

Winter Light

13.jpg
Фото: Unsplash


Fall Light

12.jpg

Фото: Unsplash

Summer Light

10.jpg
Фото: Geography

Spring Light

11.jpg

Фото: Unsplash

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Источник:
Macrumors
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Комментарии

tellurian
+4885
tellurian
Красиво.
Сегодня в 14:20
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kardigan
+3066
kardigan
Красиво, но сыро. Конечно, многие фанаты купят, но стоит ли оно того на самом деле?
минуту назад
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