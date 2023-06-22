Раскрыты 13 виртуальных фонов для Apple Vision Pro

Фото: Apple
Гарнитура смешанной реальности позволит заменять окружающий фон на предустановленные пейзажи. В первом бета-обновлении для visionOS найдены 13 тем для полного погружения в виртуальное пространство.
Apple Vision Pro была представлена на WWDC 23 и выйдет в начале следующего года. Гарнитура выглядит как массивные очки, надев которые окна приложений отображаются буквально на фоне комнаты. Управлять ими можно при помощи движения глаз или жестов рук. Чтобы полностью сменить окружение, достаточно покрутить колесико.
Фото: Macrumors
В первой бета-версии для Apple Vision Pro были замечены 13 виртуальных пространств, из них: 5 вариаций неба, 7 пейзажей других континентов и поверхность луны. Пока Apple официально не представила темы для гарнитуры смешанной реальности, мы попытались представить, как они могут выглядеть:
Haleakala
Фото: Outside Magazine
Yosemite
Фото: History
Sky
Фото: FreePic
Joshua Tree
Фото: Conde Nast Traveler
Lake Vrangla
Фото: Worldwide Elevation Map Finder
Mount Hood
Фото: Oregon Wild
The Moon
Фото: SETI Institute
Beach
Фото: Inicio
White Sands
Фото: National Gegraphic
Winter Light
Фото: Unsplash
Fall Light
Фото: Unsplash
Summer Light
Фото: Geography
Spring Light
Фото: Unsplash
Ранее мы рассказывали о нововведениях, которые были обнаружены во второй бета-версии iOS 17 для разработчиков
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides