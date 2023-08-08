Раскрыты характеристики мощнейшего MacBook Pro с чипом M3 Max

Фархад
MacBook Pro M3

Сразу несколько разработчиков обнаружили в журналах тестирования новый флагманский ноутбук Apple с ещё не представленным чипом M3 Max.

Прототип будущего MacBook оснащён 16-ядерным процессором с 12 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными ядрами, 40 графическими ядрами и 48 ГБ объединённой оперативной памяти. Вероятно, Apple предложит конфигурации до 128 ГБ памяти. Для сравнения текущий чип M2‌ Max предлагает всего 12 ядер ЦП, 38 графических ядер и до 96 ГБ оперативки.

Мы уже знаем, что чип ‌M3‌ Max будет построен на новом 3-нанометровом техпроцессе, что приведет к значительному повышению скорости работы и снижению энергопотребления ноутбуков. Apple тестирует его в топовом MacBook Pro с кодовым названием «J514», который выйдет в начале 2024 года.

Ну а первые Mac на чипе ‌M3 будут представлены уже в октябре.
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Источник:
MacRumors
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