Раскрыты характеристики нового смартфона Nothing Phone (2)

Фархад

Nothing Phone (2)

Портал MySmartPrice поделился эксклюзивными подробностями о втором смартфоне бренда Nothing, выход которого недавно анонсировал глава компании Карл Пей.

Пару недель назад Пей официально заявил, что, в отличие от среднебюджетного, но очень популярного, Nothing Phone (1), новинка будет девайсом премиум-класса.

Теперь стали известны ключевые характеристики Nothing Phone (2). По данным инсайдеров, смартфон с номером модели A065 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8-й серии (предположительно 8+ Gen 2), минимум 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Кроме того, производитель может использовать в гаджете более премиальные материалы корпуса, чем в Nothing Phone (1), например, стальную рамку вместо алюминиевой.

Ожидается, что Nothing представит новый смартфон в третьем квартале 2023 года, а рекламная кампания с тизерами устройства стартует ближе к лету.

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Источник:
MySmartPrice
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Комментарии

Ckor_30
+630
Ckor_30
Во это уже другое дело и железо будет топ и АКБ можно уже в его сторону смотреть очень интересный аппарат.
2 часа назад в 17:09
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