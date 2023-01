Обзор беспроводных наушников Nothing ear (stick): Apple, учись

Распаковка и дизайн

Размер драйвера : 12 мм

: 12 мм Разъём : USB-C

: USB-C Bluetooth : 5.2

: 5.2 Кодеки : SBC, AAC

: SBC, AAC Ёмкость аккумулятора : 350 мАч

: 350 мАч Степень защиты : IP54 (не страшен дождь и можно заниматься спортом)

: IP54 (не страшен дождь и можно заниматься спортом) Вес: 8.8 г

Я не люблю наушники-вкладыши (обычные AirPods и им подобные). Они выпадают из моих ушей, а точнее из правого уха. Nothing ear (stick) — как раз наушники из категории вкладышей без силиконовой накладки. Ребята из Big Geek заслали мне на обзор новинку. Кстати, у них в магазине вы сможете приобрести гаджеты бренда Nothing и всякие другие интересные штуки.А теперь посмотрим, как наушники будут держаться в моих ушах и что у них со звуком.Nothing ear (stick) поставляются в коробке в нетипично вытянутой прямоугольной формы. Вскрывается она с двух сторон с помощью отрывных полосок. Комплекция базовая: наушники с кейсом, провод для зарядки в текстильной оплетке и документация.А теперь к самому интересному — дизайну Nothing. Наушники получили «визитную карточку» бренда в виде частично прозрачного корпуса. Начну с кейса — он очень интересный и необычный. Производители нас приучили к форм-фактору «футляров», в то время как Nothing для своих вкладышей предлагает цилиндрический зарядный кейс. Он прозрачный с белым держателем для наушников.Наушники извлекаются из кейса методом поворота — открываешь отсек и достаешь. По-началу даже немного залип в этот процесс. Разъем зарядки USB-С расположен на одном из торцов с красным декоративным элементом, который обозначает правый наушник. Внутри кейса наушники удерживается магнитами, а на держателе между ними разместился индикатор состояния. Размер — оптимален, не занимает много места в кармане. Можно сравнить с крупной зажигалкой.Головка наушников изготовлена из белого матового пластика, а вот ножка прозрачная. Если приглядеться, то через неё можно разглядеть внутренние компоненты и элементы питания. В целом мне очень нравится эстетика прозрачных корпусов, поэтому дизайн Nothing ear (stick) пришелся по вкусу. Гаджет смотрится свежо и технологично.Наушники получились компактными и легкими — от них не устают уши в течение длительного прослушивания (3-4 часа). Длинна и толщина ножки мне показались оптимальными. Nothing ear (stick) комфортного расположились в моих ушах.А теперь к самому интересному. Наушники отлично держатся — шах и мат, AirPods 3! Я с самого начала обозначил свою проблему с вкладышами, поэтому всегда тестирую такие модели в трех режимах: сидя в кресле, во время прогулки по улице и на беговой дорожке при скорости 9-10 км/ч. Во всех перечисленных сценариях Nothing ear (stick) удерживаются в моих ушах и не стремятся наружу. Не решил, чем это обусловлено — возможно, удачной формой головки и матовым покрытием.Буквально несколько слов об управлении. Я терпеть не могу метод постукивания. В Nothing ear (stick) управление реализовано яблочным способом — путём сжатия ножки. Мне такой метод кажется наиболее комфортным. К слову, жесты можно переназначить в фирменном приложении.Тестировал наушники с iPhone. Производитель подготовился к такому сценарию — в App Store есть фирменное приложение Nothing X (конечно же есть версия и для Android). Подключение проходит без заморочек в несколько этапов. Можно использовать наушники без приложения, но в таком случае вы не сможете переназначить жесты управления и настроить звучание с помощью эквалайзера.После подключения Nothing ear (stick) сразу прилетело обновление прошивки — установка вместе со скачиванием заняла около 5 минут. У приложения минималистичный интерфейс, который не перегружен избыточной функциональностью. Дизайн выполнен в эстетике Nothing.По умолчанию наушники работают с предустановкой эквалайзера Balanced — звучание довольно легкое и прозрачное, но в целом сухое. Мне не хватило низких частот. Эта проблема устраняется буквально одним нажатием кнопки — нужно просто выбрать пресет More Bass. С ней музыка заиграла по-новому — появились оформленные бассы, да и в целом вся сцена становится наиболее насыщенной. Также звучание можно настраивать под свои особенности с помощью трехлинейного эквалайзера.За звук отвечают драйверы диаметром 12,6 мм. Они обеспечивают достойный запас громкости.Продолжу сравнение с AirPods 3. Nothing ear (stick) в плане эргономики и удобства использования смогли обойти вкладыши Apple, а вот по качеству звучания, к сожалению, не дотянулись. На фоне яблочных наушников гаджет от Nothing звучит суше и скромнее. Тем не менее для форм-фактора вкладышей «стики» обеспечивают довольно хороший звук среднего уровня.Говоря о звуке также стоит упомянуть отсутствие системы активного шумоподавления со всеми вытекающими. Мои уши избалованы шумодавом, поэтому модели без этой возможности не воспринимаю в качестве гаджета для повседневного использования. Для меня очень важна возможность абстрагироваться от окружающих звуков дома, когда нужно сосредоточиться, в самолете или во время прогулки. С Nothing ear (stick) так не получится, приготовьтесь к тому, что вместе с музыкой вы будете слушать шум проезжающих автомобилей или другие фоновые звуки в зависимости от местоположения.Что касается качества передачи голоса, за время тестирования оно не вызвало нареканий. Во всяком случае собеседники не жаловались и не испытывали дискомфорта. При общении искажения голоса, бульканье и другие возможные помехи не возникают.По словам производителя, время автономной работы составляет 7 часов воспроизведения, а с кейсом этот показатель увеличивается до 29 часов. На деле эти заявления соответствуют действительности с небольшой погрешностью в +/- 30 минут.У Nothing получился интересный гаджет с точки зрения сочетания дизайна и комфорта использования. Наушники смотрятся свежо и необычно. На эту модель обязательно стоит обратить внимание пользователям, которым по каким-либо причинам не подходят наушники с силиконовыми накладками, а также тем, кто не использует систему активного шумоподавления.К слову, у наших друзей из Big Geek тоже выпустили обзор Nothing ear (stick). Для сравнения мнений вы можете ознакомиться с ним здесь