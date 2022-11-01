Смартфоны Xiaomi

Раскрыты ключевые характеристики Xiaomi 13 Pro

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Инсайдер под ником heyitsyogesh раскрыл основные спецификации будущего премиального смартфона Xiaomi 13 Pro за несколько месяцев до официального анонса.

Согласно источнику, Xiaomi 13 Pro получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей E6 с разрешением 2K, поддержкой технологии LTPO и частотой обновления до 120 Гц. За производительность будет отвечать мощнейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти.

Флагман также будет оснащён системой из трёх камер с основным 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 на 50 Мп и оптикой Leica, сверхшириком на 50 Мп и телевиком на 50 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.

Кроме того, следующий флагман Xiaomi предложит аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводную зарядку и Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14 из коробки.

Ожидается, что китайский производитель гаджетов представит серию Xiaomi 13 в декабре 2022 года.

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Источник:
GizmoChina
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