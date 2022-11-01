Раскрыты ключевые характеристики Xiaomi 13 Pro







Инсайдер под ником heyitsyogesh раскрыл основные спецификации будущего премиального смартфона Xiaomi 13 Pro за несколько месяцев до официального анонса.



Согласно источнику, Xiaomi 13 Pro получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей E6 с разрешением 2K, поддержкой технологии LTPO и частотой обновления до 120 Гц. За производительность будет отвечать мощнейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти.



Флагман также будет оснащён системой из трёх камер с основным 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 на 50 Мп и оптикой Leica, сверхшириком на 50 Мп и телевиком на 50 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.



Кроме того, следующий флагман Xiaomi предложит аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводную зарядку и Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14 из коробки.



Ожидается, что китайский производитель гаджетов представит серию Xiaomi 13 в декабре 2022 года.