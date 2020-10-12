





Realme планирует представить серию смартфонов Q2 завтра в Китае. Сообщается, что в модельный ряд входят два устройства, а именно realme Q2 и Q2 Pro. Скорее всего, это телефоны с серийными номерами RMX2117 и RMX2173, которые прошли сертификацию китайского регулятора TENAA в сентябре. Вместе с анонсом новых телефонов производитель может представить беспроводные наушники Realme Buds Air Pro и электрическую зубную щетку.Сайт Gizmochina со ссылкой на надежного аналитика сообщает, что стоимость realme Q2 может составить от 194 доллара до 239 долларов. Новинка получит ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Dimensity 800U от MediaTek.Realme Q2 оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт VOOC 4.0 Flash Charge. Что касается камер, это будет система из трёх объективов в модуле прямоугольной формы, а за безопасность будет отвечать сканер отпечатков пальцев, размещенный на боковой грани устройства.Смартфоны realme Q2 станут первой серией бренда, которая получит оболочку Realme UI 2.0 с Android 10 из коробки. Из сертификации TENAA известно, что новинки оснастят 16-мегапиксельной фронтальной камерой, а разрешение основного камерного блока составит 48 + 8 + 2 МП. Объем оперативной памяти — 8 ГБ, а накопителя до 256 ГБ.