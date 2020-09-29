28 сентября компания realme представила первый в мире телевизор, оснащённый SLED-панелью, которая по ряду параметров превосходит QLED-матрицы. Изначально это устройство будет выпущено в Индии.
В индийские магазины уже завезли первую партию Realme Smart TV SLED 4K, благодаря чему была раскрыта стоимость этих телевизоров, а также стало известно, что входит в его комплектацию. 55-дюймовая модель оценена производителем в 69 999 рупий, что в переводе на российскую валюту составляет примерно 75 700 рублей. QLED-телевизоры стоят примерно столько же.
В комплектацию, помимо самого телевизора, входит инструкция по эксплуатации, пульт дистанционного управления и батарейки для него, две подставки и инструкцию по монтажу подставок. На стикере, приклеенном к коробке, указано, что телевизор производится в Индии, а мощность потребляемой им энергии - 150 ватт. Живых фотографий телевизора пока нет, мы видели его только на промо-рендерах, показанных на презентации.
Ожидается, что продажи этой модели начнутся в октябре. Позже realme может выпустить телевизоры с SLED-панелями меньшей диагонали, и они будут стоить дешевле.
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