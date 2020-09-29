SLED

28 сентября компания realme представила первый в мире телевизор, оснащённый SLED-панелью, которая по ряду параметров превосходит QLED-матрицы. Изначально это устройство будет выпущено в Индии.

В индийские магазины уже завезли первую партию Realme Smart TV SLED 4K, благодаря чему была раскрыта стоимость этих телевизоров, а также стало известно, что входит в его комплектацию. 55-дюймовая модель оценена производителем в 69 999 рупий, что в переводе на российскую валюту составляет примерно 75 700 рублей. QLED-телевизоры стоят примерно столько же.

В комплектацию, помимо самого телевизора, входит инструкция по эксплуатации, пульт дистанционного управления и батарейки для него, две подставки и инструкцию по монтажу подставок. На стикере, приклеенном к коробке, указано, что телевизор производится в Индии, а мощность потребляемой им энергии - 150 ватт. Живых фотографий телевизора пока нет, мы видели его только на промо-рендерах, показанных на презентации.
В матрице SLED используется новый тип задней подсветки — не белый, а трёхцветный (с красными, зелёными и синими светодиодами). Кроме того, подсветка обладает поляризаторами и дополнительным жидкокристаллическим слоем, что положительно сказывается на её характеристиках, в частности цветопередаче. Примерно такими же особенностями обладают QLED-панели, но в их случае задняя подсветка синяя, а квантовые точки поглощают синее излучение и излучают красный и зелёный цвета. За регуляцию количества света, проходящего через каждый пиксель, отвечает ЖК-слой.

Ожидается, что продажи этой модели начнутся в октябре. Позже realme может выпустить телевизоры с SLED-панелями меньшей диагонали, и они будут стоить дешевле.


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