Компания realme представила TWS-наушники Buds Air Pro. Как понятно из названия, её инженеры вдохновлялись AirPods Pro от Apple. Обе модели схожи как внешне, так и по своим возможностям, хотя до полного клонирования дело всё же не дошло.
Наушники Buds Air Pro оснащены 10-мм динамиками с упором на басовитость в звучании, поддерживают активное шумоподавление и работают от подзарядки до трёх часов, а при использовании зарядного футляра автономность увеличивается до 25 часов (с шумодавом — до 20 часов). Зарядка наушников занимает около часа.
Управлять музыкой (переключать треки, ставить на паузу, возобновлять воспроизведение), а также отвечать на звонки, сбрасывать разговор и запускать голосового помощника можно нажатиями на сенсорную область корпуса наушников. Уровень шумоподавления — 35 децибел (по заявлению realme, это позволяет снизить городской шум до значения, близкого к шёпоту). Также поддерживается работа в режиме «прозрачности», который позволяет хорошо слышать собеседников и другие окружающие звуки не снимая наушники — звук захватывается микрофонами и передаётся в уши через динамики.
Наушники появятся в продаже с 7 октября. Тогда и будет объявлено, сколько они стоят, а сейчас эта информация держится в секрете.
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