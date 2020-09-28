











Компания realme представила умный телевизор, оснащённый матрицей SLED. Это первое в мире устройство с таким экраном.SLED представляет собой аналог QLED-панелям, которые используются в телевизорах Samsung, LG и некоторых других брендов. SLED-матрица обладает полным охватом спектра NTSC и даже немного выходит за его пределы, тогда как LED-матрицы охватывают лишь 70% такого цветового пространства.В матрице SLED используется новый тип задней подсветки — не белый, а трёхцветный (с красными, зелёными и синими светодиодами). Кроме того, подсветка обладает поляризаторами и дополнительным жидкокристаллическим слоем, что положительно сказывается на её характеристиках, в частности цветопередаче.Примерно такими же особенностями обладают QLED-панели, но в их случае задняя подсветка синяя, а квантовые точки поглощают синее излучение и излучают красный и зелёный цвета. За регуляцию количества света, проходящего через каждый пиксель, отвечает ЖК-слой.Первый SLED-телевизор обладает 55-дюймовым экраном. По словам представителей realme, новый тип матрицы позволяет решить проблему с излишним синим цветом в некоторых сценах, то есть обеспечивает более естественное изображение. Когда этот телевизор поступит в продажу и сколько он будет стоить, пока не сообщается.