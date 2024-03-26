Раскрыты подробности чипа A18 Pro в будущих iPhone 16 Pro

Артем
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Фото: Macrumors

Информацией поделился аналитик Джефф Пу. По его словам чип A18 Pro получит 6-ядерный графический процессор, равный A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro. Об этом пишет Macrumors.

Поскольку Apple, судя по всему, делает упор на развитие искусственного интеллекта, система Neural Engine в моделях iPhone 16 Pro  получит «значительно» большее количеством ядер. Это может привести к тому, что некоторые ИИ-функции в iOS 18 будут эксклюзивными для Pro-линейки смартфонов.

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Компания развивает 16-ядерную система Neural Engine со времен выхода iPhone 12. Ее производительность постоянно растет, несмотря на неизменное количество ядер. Так Apple заявляет, что возможности нейронной генерации чипа A17 Pro в 2 раза превосходят процессор A14 Bionic в iPhone 16 Pro.

Анонс возможностей искусственного интеллекта обещают представить до конца этого года. А подробности iOS 18 ждем на WWDC 2024 в июне.
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Источник:
Macrumors
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