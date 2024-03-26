Apple рассказала, почему вам необходимо купить новый iPhone 15

Компания даже выделила этому отдельное место на сайте, где вы можете сравнить свой старый смартфон и iPhone 15.
На официальном сайте Apple появился новый раздел — «Зачем обновляться?». Там пользователям наглядно объясняют отличие старых моделей iPhone от новых. Сделано это в виде сравнения. Левая колонка дает выбрать одну из моделей iPhone 11 или 12, в правой — представители последней линейки.
Когда обе колонки заполнены, сайт расписывает разницу в технологиях, возможности камеры, преимущества производительности и прочие причины, из-за которых вам срочно, по мнению Apple, нужно бежать за новым iPhone. Каждый из пунктов сопровождается примерами и анимацией, например, если речь идет о плюсах видеосъемки.
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Также компания не забыла пропиарить свою программу Trade In и предлагает оформить Apple Card, чтобы немного сэкономить на покупке.