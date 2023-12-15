Похоже, iPhone 17 Pro получит 48 МП «телевик»

Артем
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Так считает Джефф Пу — аналитик связанный с цепочкой поставок компонентов для Apple. Об этом сообщает профильный сайт Macrumors.

Информацию опубликовали в рамках аналитического блога гонконгской инвестиционной фирмой Haitong International Securities. В тексте посвященном фирме- поставщику Apple Largan Precision, Джефф Пу отметил, что обновленный 48-мегапиксельный телеобъектив iPhone 17 Pro Max будет оптимизирован под использование гарнитуры Apple Vision Pro, выход которой ожидается в начале 2024 года. Подробных деталей компонента, как и принцип его взаимодействия с гарнитурой смешанной реальности автор не предоставил.

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Сейчас «телевик» iPhone 15 Pro Max рассчитан на 12 МП. В следующем году, его характеристике могут остаться прежними, и только с выходом iPhone 17 Pro Max пользователи заметят явный прирост в качестве снимков, считают в Haitong International Securities.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

–54
oskar
Да на 💩
51 минуту назад
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