Раскрыты системные требования для компьютеров совершенного нового типа. Сейчас таких устройств просто нет!

По данным The Verge, компании Intel, Microsoft, Qualcomm и AMD продвигают идею создания ИИ-ПК — компьютеров, работающих с нейросетевыми функциями, которые в скором времени появятся в Windows. Microsoft пока не обнародовала подробности о том, как именно ИИ будет задействован в Windows, зато Intel рассказала, какие требования будут предъявляться к устройствам, чтобы они соответствовали новому понятию «ИИ-ПК».
Microsoft хочет, чтобы OEM-партнёры наладили выпуск компьютеров, программное и аппаратное обеспечение которых соответствует определённым стандартам. В частности, в этих устройствах должны применяться новейшие модели процессоров со встроенным нейронным модулем (NPU) и производительные видеочипы, а также должен обеспечиваться быстрый доступ к ИИ-помощнику Copilot. Последняя опция реализуется проще всего — необходимо всего лишь добавить на клавиатуру кнопку для его запуска.
Клавиатуры с дополнительной кнопкой Copilot сейчас не производятся и не продаются, поэтому формально ни один из имеющихся в настоящее время ноутбуков или компьютеров не соответствует требованиям к полноценному ИИ-ПК. Даже самые производительные компьютеры с мощнейшими процессорами и видеокартами не могут считаться таковыми, хотя они с лёгкостью работают с нейросетями.
Компания Intel не совсем согласна с определением ИИ-ПК, которое предлагает Microsoft, там считают достаточным установку в компьютер процессора Core Ultra с интегрированным нейронным модулем — он один в полной мере может раскрыть возможности работы с искусственным интеллектом, независимо от Copilot и видеокарты. Некоторые производители предложили термин AI Ready для компьютеров, которые не полностью соответствуют требования Microsoft, но всё равно могут работать с современными системами ИИ. В частности, ASUS уже продаёт мини-компьютеры NUC Pro 15, оснащенные процессором Intel Core Ultra и набором драйверов, программ и утилит, с помощью которого программисты могут работать с ИИ-моделями.
ИИ-инструменты уже начали появляться в Windows 11, компания Microsoft внедряет их в операционную систему постепенно. В частности, в некоторых странах стал доступен Copilot, а в Paint внедрены «умные» возможности редактирования изображений (например, автоматическое удаление фона с помощью нейросетевого анализа).
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