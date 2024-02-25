Как принудительно перезагрузить макбук, если он завис или глючит

Фото: MacRumors
Устройства и операционные системы от Apple известны своей стабильностью и отказоустойчивостью. Однако любая техника иногда может тормозить или даже зависать; такое случается из-за неоптимизированного кода сторонних приложений или конфликтующих процессов, а порой и по причине физической поломки.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Когда проблема софтверная, то зачастую достаточно перезагрузить приложение или ваш Mac / MacBook, чтобы привести его в чувство. Есть несколько способов это сделать.
- Чтобы принудительно закрыть зависшее приложение в macOS, зажмите кнопку Alt / Option (⌥) и щелкните по иконке программы в док-панели правой кнопкой мыши (или двумя пальцами на трекпаде). Выберите пункт «Завершить принудительно». Учтите, что некоторые изменения и действия в приложении до зависания могут сброситься.
- Чтобы перезагрузить macOS (то есть компьютер в целом), одновременно зажмите и удерживайте три кнопки: Command (⌘), Control (Ctrl) и кнопку питания. Обычно она расположена в верхнем правом углу клавиатуры — либо с обозначением Power, либо вовсе без подписи. Удерживайте кнопки, пока не увидите яблоко и не услышите звук включения Mac.
Вообще зависание для Mac — это не норма, поэтому при регулярных или даже частых зависаниях «намертво» есть вероятность физической неисправности одного из компонентов, например, SSD-диска.