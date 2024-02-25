Как принудительно перезагрузить макбук, если он завис или глючит



Фото: MacRumors





Устройства и операционные системы от Apple известны своей стабильностью и отказоустойчивостью. Однако любая техника иногда может тормозить или даже зависать; такое случается из-за неоптимизированного кода сторонних приложений или конфликтующих процессов, а порой и по причине



Устройства и операционные системы от Apple известны своей стабильностью и отказоустойчивостью. Однако любая техника иногда может тормозить или даже зависать; такое случается из-за неоптимизированного кода сторонних приложений или конфликтующих процессов, а порой и по причине физической поломки



Когда проблема софтверная, то зачастую достаточно перезагрузить приложение или ваш Mac / MacBook, чтобы привести его в чувство. Есть несколько способов это сделать.



