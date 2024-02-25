Как принудительно перезагрузить макбук, если он завис или глючит

Олег

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 


Устройства и операционные системы от Apple известны своей стабильностью и отказоустойчивостью. Однако любая техника иногда может тормозить или даже зависать; такое случается из-за неоптимизированного кода сторонних приложений или конфликтующих процессов, а порой и по причине физической поломки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Когда проблема софтверная, то зачастую достаточно перезагрузить приложение или ваш Mac / MacBook, чтобы привести его в чувство. Есть несколько способов это сделать.

  • Чтобы принудительно закрыть зависшее приложение в macOS, зажмите кнопку Alt / Option (⌥) и щелкните по иконке программы в док-панели правой кнопкой мыши (или двумя пальцами на трекпаде). Выберите пункт «Завершить принудительно». Учтите, что некоторые изменения и действия в приложении до зависания могут сброситься.
macOS
  • Чтобы перезагрузить macOS (то есть компьютер в целом), одновременно зажмите и удерживайте три кнопки: Command (⌘), Control (Ctrl) и кнопку питания. Обычно она расположена в верхнем правом углу клавиатуры — либо с обозначением Power, либо вовсе без подписи. Удерживайте кнопки, пока не увидите яблоко и не услышите звук включения Mac.
macOS

Вообще зависание для Mac — это не норма, поэтому при регулярных или даже частых зависаниях «намертво» есть вероятность физической неисправности одного из компонентов, например, SSD-диска

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как включать, выключать и настраивать Night Shift в macOS и приложениях в два щелчка
Три способа транслировать экран iPhone на свой Mac или MacBook
Как запретить надоедливые напоминания об обновлении macOS

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» подарил всем бесплатную опцию, от которой взвоют мошенники. Но только для Android
Вышли юбилейные часы Casio G-SHOCK. Выглядят потрясно, ценник — космос
OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии