Microsoft начала принудительно обновлять Windows-ПК без спроса владельцев



Компания Microsoft объявила о новом этапе развертывания апдейта Windows 11 23H2. Об этом пишет lifehacker со ссылкой на блог компании.



Согласно источникам, распространение большого обновления Windows 11 переходит из статуса добровольного в обязательный. В первую очередь будут обновлены компьютеры с полной совместимостью, а потом, после устранения всех ошибок, придет очередь частично не подходящих под требования Windows 11 машин.







В конечном итоге обновлены будут все ПК и ноутбуки, которые сейчас используют Windows 11 21H2 и 22H2. Первая из двух версий больше не поддерживается Microsoft с 10 октября 2023 и не получает апдейтов безопасности, а вторая станет таковой в октябре 2024-го.



Напомним, что Windows 11 23H2 включает в себя обновленный «Проводник», нейросетевого помощника Copilot, переработанную утилиту для бэкапа системы и прочие улучшения.