Microsoft начала принудительно обновлять Windows-ПК без спроса владельцев

Олег

Обновление


Компания Microsoft объявила о новом этапе развертывания апдейта Windows 11 23H2. Об этом пишет lifehacker со ссылкой на блог компании.

Согласно источникам, распространение большого обновления Windows 11 переходит из статуса добровольного в обязательный. В первую очередь будут обновлены компьютеры с полной совместимостью, а потом, после устранения всех ошибок, придет очередь частично не подходящих под требования Windows 11 машин.

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В конечном итоге обновлены будут все ПК и ноутбуки, которые сейчас используют Windows 11 21H2 и 22H2. Первая из двух версий больше не поддерживается Microsoft с 10 октября 2023 и не получает апдейтов безопасности, а вторая станет таковой в октябре 2024-го.

Напомним, что Windows 11 23H2 включает в себя обновленный «Проводник», нейросетевого помощника Copilot, переработанную утилиту для бэкапа системы и прочие улучшения. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

tellurian
+1980
tellurian
Надеюсь им дадут по рукам за это.
Сегодня в 14:41
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Владимир Мулач
+120
Владимир Мулач
Антиконституционные действия!
😁
2 часа назад в 15:35
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