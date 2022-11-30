Раскрыты сроки презентации Samsung Galaxy S23

Один из топ-менеджеров Samsung раскрыл сроки выхода следующего поколения флагманских смартфонов Galaxy S23 в интервью южнокорейскому изданию Korea JoongAng Daily.По данным источника, презентация Galaxy Unpacked пройдёт в США в первую неделю февраля 2023 года.Ожидается, что в новую серию войдут три модели: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung откажется от использования собственных чипов Exynos в пользу топовых решений Qualcomm Snapdragon в будущих флагманах. Каких-либо масштабных изменений в дизайне этих устройств не ожидается.По слухам, новый модельный ряд будет дороже, чем его предшественники, по ряду причин, включая инфляцию.