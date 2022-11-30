Samsung Galaxy S23

Раскрыты сроки презентации Samsung Galaxy S23

Фархад

Galaxy S23 Ultra

Один из топ-менеджеров Samsung раскрыл сроки выхода следующего поколения флагманских смартфонов Galaxy S23 в интервью южнокорейскому изданию Korea JoongAng Daily.

По данным источника, презентация Galaxy Unpacked пройдёт в США в первую неделю февраля 2023 года.

Ожидается, что в новую серию войдут три модели: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung откажется от использования собственных чипов Exynos в пользу топовых решений Qualcomm Snapdragon в будущих флагманах. Каких-либо масштабных изменений в дизайне этих устройств не ожидается.

По слухам, новый модельный ряд будет дороже, чем его предшественники, по ряду причин, включая инфляцию.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Samsung придумала, как помочь пользователям с ремонтом гаджетов
Samsung скопировала циферблат Apple Watch двухлетней давности
Вот почему стоит установить OneUI 5.0 на ваш смартфон Samsung Galaxy
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу