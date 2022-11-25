Samsung скопировала циферблат Apple Watch двухлетней давности

Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения для смарт-часов Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro с новым циферблатом «Мяч» в честь Чемпионата мира по футболу FIFA 2022.После установки обновления в приложении Galaxy Wearable появится новый циферблат «Мяч» с флагами стран-участниц ЧМ в Катаре.Судя по всему, Samsung подсмотрела идею циферблата у Apple, которая добавила «Полосы» в watchOS ещё в 2020 году.Новая прошивка для смарт-часов Galaxy Watch5 весит чуть более 500 МБ. Помимо циферблатов, обновление также содержит ноябрьский патч безопасности и исправления некоторых багов в работе уведомлений.Как обычно, распространение обновления ПО для Galaxy Watch5 происходит поэтапно.