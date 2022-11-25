Samsung Apple Watch

Samsung скопировала циферблат Apple Watch двухлетней давности

Фархад

Apple Watch Series 7 vs Galaxy Watch5

Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения для смарт-часов Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro с новым циферблатом «Мяч» в честь Чемпионата мира по футболу FIFA 2022.

После установки обновления в приложении Galaxy Wearable появится новый циферблат «Мяч» с флагами стран-участниц ЧМ в Катаре.

galaxy watch5 ball

Судя по всему, Samsung подсмотрела идею циферблата у Apple, которая добавила «Полосы» в watchOS ещё в 2020 году.

watchOS Stripes

Новая прошивка для смарт-часов Galaxy Watch5 весит чуть более 500 МБ. Помимо циферблатов, обновление также содержит ноябрьский патч безопасности и исправления некоторых багов в работе уведомлений.

Как обычно, распространение обновления ПО для Galaxy Watch5 происходит поэтапно.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+4066
Gabriel
Ждём статью что Самсунг скопировала ремешок для часов.
Он из двух частей , ставится на часы и о господи , он застёгивается)
Судя по всему они это подсмотрели у Эппл )
Ну у кого же ещё то, не у Patek Philippe же, правда?)
час назад в 19:03
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