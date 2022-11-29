Samsung придумала, как помочь пользователям с ремонтом гаджетов

Компания Samsung работает над новым приложением для самостоятельного ремонта смартфонов и других устройств. Об этом стало известно из документов, поданных в Ведомство по патентам и товарным знакам США.Новое приложение «Self Repair Assistant» засветилось в базе регулятора с синим значком в стиле Samsung с шестерёнкой и гаечным ключом. Разработчик описывает его как «мобильное прикладное программное обеспечение для самостоятельного ремонта или обслуживания смартфонов, смарт-часов, планшетов и наушников.Судя по описанию, приложение предоставит пользователям руководства по замене различных компонентов в устройствах Samsung Galaxy. Скорее всего, через программу можно будет связаться со специалистом компании, если что-то пойдёт не так во время ремонта девайса.Напомним, в начале 2022 года Samsung объявила о сотрудничестве с iFixit и предоставила онлайн-ресурс по замене OEM-запчастей. Пока неясно, является ли приложение частью сотрудничества с iFixit или компания предложит нечто новое. Тем не менее это показывает, что технологические компании проявляют растущий интерес к предоставлению клиентам ресурсов для ремонта их устройств.