OneUI 5.0 улучшает мобильную связь на бюджетных смартфонах Samsung Galaxy

Samsung распространяет новую функцию для смартфонов для улучшения качества связи вместе с обновлением OneUI 5.0. Об этом пишет профильный ресурс SamMobile.
Согласно источнику, функция Voice Focus впервые появилась на смартфоне Galaxy F23 5G в марте 2023 года, а позже была встроена в Galaxy M33 5G и M53 5G. Теперь Samsung приняла решение привнести её на все актуальные модели Galaxy A-series.
Voice Focus улучшает качество голоса во время звонков, благодаря ей звук становится более четким для обоих собеседников. Она отфильтровывает фоновые шумы и повышает частоты голоса. Voice Focus работает не только в обычных телефонных звонках, но и при использовании интернет-телефонии — в Zoom, WhatsApp, Google Meet и так далее. Функцию уже получили Galaxy A33 5G, A53 5G и A73 5G в нескольких регионах.
Ранее мы публиковали список смартфонов Galaxy, которые получат OneUI 5.0 и Android 13 в ближайшее время. Примерные даты выхода апдейтов там тоже указаны.