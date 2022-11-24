Samsung OneUI

OneUI 5.0 улучшает мобильную связь на бюджетных смартфонах Samsung Galaxy

Олег

Samsung


Samsung распространяет новую функцию для смартфонов для улучшения качества связи вместе с обновлением OneUI 5.0. Об этом пишет профильный ресурс SamMobile.

Согласно источнику, функция Voice Focus впервые появилась на смартфоне Galaxy F23 5G в марте 2023 года, а позже была встроена в Galaxy M33 5G и M53 5G. Теперь Samsung приняла решение привнести её на все актуальные модели Galaxy A-series.

Voice Focus улучшает качество голоса во время звонков, благодаря ей звук становится более четким для обоих собеседников. Она отфильтровывает фоновые шумы и повышает частоты голоса. Voice Focus работает не только в обычных телефонных звонках, но и при использовании интернет-телефонии — в Zoom, WhatsApp, Google Meet и так далее. Функцию уже получили Galaxy A33 5G, A53 5G и A73 5G в нескольких регионах.

Ранее мы публиковали список смартфонов Galaxy, которые получат OneUI 5.0 и Android 13 в ближайшее время. Примерные даты выхода апдейтов там тоже указаны.

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Seagull
–462
Seagull
Функция голоса становится всё менее востребованная
2 часа назад в 09:37
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