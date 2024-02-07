Раскрыты сроки выхода первого складного iPhone

Фархад
iPhone

Портал The Information сообщает, что Apple не передумала выпускать складной iPhone, но девайс слегка задерживается. Сейчас компания активно тестирует прототипы как минимум двух складных смартфонов, а на исследования и разработки ушло более пяти лет.

Источник ссылается на людей, «непосредственно знакомых» с проектом. Оба прототипа iPhone складываются горизонтально пополам, как раскладушка. Пока девайсы находятся на ранней стадии разработки и не включены в планы массового производства компании на 2024 или 2025 год. Тем не менее компания может их выпустить в 2026 году. Параллельно с этим Apple обратилась к поставщикам за компонентами для двух складных моделей iPhone разных размеров.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Впервые Тим Кук задумался о выпуске складного iPhone ещё в 2018 году. Позже в том же году он положительно отреагировал на демонстрацию прототипа iPhone Fold с 7-дюймовым дисплеем. Однако в 2020 году компания приостановила работу над гибкими смартфонами и переключилась на складной iPad с 8-дюймовым дисплеем.

The Information также не исключает полный отказ от складных устройств, если они не будут соответствовать высоким стандартам Apple, как это было с AirPower.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Появился еще один вариант дизайна iPhone 16. Он гораздо свежее и приятнее
Apple превратит iPhone 16 в полноценный фотоаппарат. Секрет в новой кнопке
Названы два главных изменения в дизайне iPhone 16

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4858
Mers
Тьфу блть, сраная раскладушка🤬. Это самый тупой и бесполезный форм-фактор для такого смартфона. Видимо не хотят, пока не хотят, чтобы с миником пересекались. Лучше бы Фолд реализовали.
2 часа назад в 20:23
#
EDD
+456
EDD Mers
Ну от больших лопатоподобных айфонов тоже плевались и говорили, что Apple никогда на такое не пойдёт. И что теперь... Всё больше людей выбирают MAX. Apple умеет довести до ума, и до потребителя, так, что будет казаться, что такой форм-фактор был у них всегда.
час назад в 20:54
#
Mers
+4858
Mers EDD
Ну конечно любой, любой смартфон найдет своего потребителя, но раскладушка… Столько затрат на реализацию, а полезного из этого только то, что смарт станет меньше, все. На этом плюсы заканчиваются. А вот Фолд, реально был бы топовый девайс. Там смотри и несколько окон можно было бы юзать.
час назад в 21:00
#