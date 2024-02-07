Раскрыты сроки выхода первого складного iPhone

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Портал The Information сообщает, что Apple не передумала выпускать складной iPhone, но девайс слегка задерживается. Сейчас компания активно тестирует прототипы как минимум двух складных смартфонов, а на исследования и разработки ушло более пяти лет.Источник ссылается на людей, «непосредственно знакомых» с проектом. Оба прототипа iPhone складываются горизонтально пополам, как раскладушка. Пока девайсы находятся на ранней стадии разработки и не включены в планы массового производства компании на 2024 или 2025 год. Тем не менее компания может их выпустить в 2026 году. Параллельно с этим Apple обратилась к поставщикам за компонентами для двух складных моделей iPhone разных размеров.Впервые Тим Кук задумался о выпуске складного iPhone ещё в 2018 году. Позже в том же году он положительно отреагировал на демонстрацию прототипа iPhone Fold с 7-дюймовым дисплеем. Однако в 2020 году компания приостановила работу над гибкими смартфонами и переключилась на складной iPad с 8-дюймовым дисплеем.The Information также не исключает полный отказ от складных устройств, если они не будут соответствовать высоким стандартам Apple, как это было с AirPower.