Раскрыты точные характеристики iPhone SE 4. Даже ИИ в нём будет

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Пользователь X (экс-Twitter) под ником negativeonehero раскрыл полный список характеристик предпологаемого iPhone SE 4-го поколения, производство которого несколько раз переносилось.По данным источника, iPhone SE 4 будет оснащён 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и чёлкой под базовый iPhone 14. Расположение камеры на задней панели будет максимально похоже на iPhone XR, а сам модуль предложит режим ИИ-фотосъёмки. Кроме того, девайс получит поддержку Wi-Fi 6, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, модем Snapdragon X70 и корпус из алюминия 7000-й серии.Инсайдер также отметил, что защитного стекла Ceramic Shield в этой модели не будет. Однако смартфон сможет похвастаться свежим чипом Apple A16 Bionic.Есть небольшая вероятность, что Apple представит iPhone SE 4 уже этой осенью вместе с модельным рядом iPhone 16. В противном случае фанатам бренда придётся ждать до начала 2025 года.