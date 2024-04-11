Раскрыты точные характеристики iPhone SE 4. Даже ИИ в нём будет

Фархад
SE

Пользователь X (экс-Twitter) под ником negativeonehero раскрыл полный список характеристик предпологаемого iPhone SE 4-го поколения, производство которого несколько раз переносилось.

По данным источника, iPhone SE 4 будет оснащён 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и чёлкой под базовый iPhone 14. Расположение камеры на задней панели будет максимально похоже на iPhone XR, а сам модуль предложит режим ИИ-фотосъёмки. Кроме того, девайс получит поддержку Wi-Fi 6, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, модем Snapdragon X70 и корпус из алюминия 7000-й серии.

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Инсайдер также отметил, что защитного стекла Ceramic Shield в этой модели не будет. Однако смартфон сможет похвастаться свежим чипом Apple A16 Bionic.

Есть небольшая вероятность, что Apple представит iPhone SE 4 уже этой осенью вместе с модельным рядом iPhone 16. В противном случае фанатам бренда придётся ждать до начала 2025 года.
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Источник:
Wccftech
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Комментарии

+155
horizon
В противном случае все вместе будем гадать на кофейной гущи, но или с бутылкой Коньяка....😂👍
час назад в 17:11
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+44
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Если будет хотя бы 512 гб и адекватный ценник то возьму. Надеюсь к тому времени с магазинами приложений и NFC что то решится. Не охото айфон брать который реально огрызок без бесконтактной оплаты и без возможности даже приложение банка поставить.
час назад в 17:33
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