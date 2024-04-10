Каждый седьмой iPhone собирается в Индии. Китай больше не топ?

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Журналисты Bloomberg подсчитали, что сейчас Apple производит около 14% своих iPhone в Индии. Это указывает на увеличение интереса компании к диверсификации сборки гаджетов за пределы Китая.Собранные в Индии смартфоны уже принесли Apple около $14 млрд. Каждый седьмой iPhone сегодня собирают в этой стране. Это вдвое превышает объём производства по сравнению с прошлым финансовым годом. Стоит отметить, что индийские заводы Foxconn, Pegatron и Wistron пока не собирают iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.Диверсификация Apple за пределы Китая напрямую связано с растущей геополитической напряженности. Компания пытается обеспечить устойчивость цепочки поставок и предугадать потенциальный запрет на партнёрство с китайскими фирмами.Пока неясно, как перенос производства в Индию скажется на качестве сборки, но учитывая контроль качества Apple, какие-либо проблемы очень маловероятны.