Apple придумала решение для тех, у кого глючат Apple Watch. Очень смешно



Компания Apple разослала в свои сервисные центры служебную записку, в которой инструктирует приемщиков, что делать с Apple Watch, которые сами нажимают на экран.



Ранее мы рассказывали, что в новейших Apple Watch Series 9 и Ultra 2 обнаружен неприятный баг — так называемые «фантомные нажатия», при которых сенсор часов периодически срабатывал произвольно, без участия владельца. Apple признала эту проблему, а теперь оказалось, что ей подвержены и более старые модели — Series 7, Series 8 и Ultra.







Приемщикам в официальных сервис-центрах Apple было приказано не выдавать замену часам, у которых глючит сенсор. Вместо этого компания предлагает гениальное решение — перезагрузить часы. Чтобы активировать принудительный перезапуск, нужно зажать боковую кнопку и Digital Crown на 10 секунд. Помимо этого, сотрудники должны убедиться, что на девайсе установлено последнее ПО.



Судя по тексту записки, проблема фантомных нажатий была устранена в последнем апдейте Apple Watch, а если она не пропала, то в следующих обновлениях обязательно пропадет. В любом случае, на гарантийный ремонт и тем более замену часов на новые надеяться не стоит.