Apple придумала решение для тех, у кого глючат Apple Watch. Очень смешно

Олег

Фото: Unsplash


Компания Apple разослала в свои сервисные центры служебную записку, в которой инструктирует приемщиков, что делать с Apple Watch, которые сами нажимают на экран.

Ранее мы рассказывали, что в новейших Apple Watch Series 9 и Ultra 2 обнаружен неприятный баг — так называемые «фантомные нажатия», при которых сенсор часов периодически срабатывал произвольно, без участия владельца. Apple признала эту проблему, а теперь оказалось, что ей подвержены и более старые модели — Series 7, Series 8 и Ultra.

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Приемщикам в официальных сервис-центрах Apple было приказано не выдавать замену часам, у которых глючит сенсор. Вместо этого компания предлагает гениальное решение — перезагрузить часы. Чтобы активировать принудительный перезапуск, нужно зажать боковую кнопку и Digital Crown на 10 секунд. Помимо этого, сотрудники должны убедиться, что на девайсе установлено последнее ПО.

Судя по тексту записки, проблема фантомных нажатий была устранена в последнем апдейте Apple Watch, а если она не пропала, то в следующих обновлениях обязательно пропадет. В любом случае, на гарантийный ремонт и тем более замену часов на новые надеяться не стоит. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4756
Carter_Mayers
Ну с таким решением, юзеры сами знакомы и идти ради этого в сервис, идея не очень умная🤣🤣🤣 Не все проблемы, можно решить перезагрузкой. Если имеет место брак, то ты хоть затыкай всё что можно, лучше не станет.
Сегодня в 10:09
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kardigan
+3573
kardigan
Короче, как всегда послала на х.. через перезагрузку!
2 часа назад в 11:22
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