Poco — суббренд Xiaomi, под которым выпускаются смартфоны средней ценовой категории с частично флагманскими характеристиками. В скором времени компания выпустит ещё одну модель — Poco M3.
В базе данных китайского агентства связи TENAA уже замечена информация о Poco M3, благодаря чему стало известно, что в этом смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Не исключено, что будут выпущены модификации с большим объёмом ОЗУ и ПЗУ, это вполне обычно для Xiaomi.
Также известно, что диагональ экрана составляет 6,53 дюйма, вверху предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Ёмкость аккумулятора составляет внушительные 6000 мАч, есть поддержка 22,5-ваттной зарядки. На смартфон установлена десятая версия Android с лаунчером Poco на базе MIUI 12.
В китайской блогосфере также появился пресс-рендер Poco M3. Судя по изображению, у этого устройства тройная основная камера (по слухам, с 48-мегапиксельным сенсором). Она размещена в довольно массивном модуле, который визуально увеличен чёрной вставкой почти по всей ширине задней панели. Подобная панель была у Nexus 6P, только гораздо уже, и нечто такое же будет у OnePlus 8T версии Cyberpunk 2077 Limited Edition.
Инсайдеры утверждают, что Poco M3 будет представлять собой слегка модифицированную версию ещё не анонсированной модели Redmi Note 10 4G. Когда состоится анонс Poco M3 и по какой цене будет продаваться этот смартфон, достоверно неизвестно. По слухам, презентация запланирована на 24 ноября.
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