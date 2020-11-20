Инсайдеры утверждают, что Poco M3 будет представлять собой слегка модифицированную версию ещё не анонсированной модели Redmi Note 10 4G. Когда состоится анонс Poco M3 и по какой цене будет продаваться этот смартфон, достоверно неизвестно. По слухам, презентация запланирована на 24 ноября.







Poco — суббренд Xiaomi, под которым выпускаются смартфоны средней ценовой категории с частично флагманскими характеристиками. В скором времени компания выпустит ещё одну модель — Poco M3.В базе данных китайского агентства связи TENAA уже замечена информация о Poco M3, благодаря чему стало известно, что в этом смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Не исключено, что будут выпущены модификации с большим объёмом ОЗУ и ПЗУ, это вполне обычно для Xiaomi.Также известно, что диагональ экрана составляет 6,53 дюйма, вверху предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Ёмкость аккумулятора составляет внушительные 6000 мАч, есть поддержка 22,5-ваттной зарядки. На смартфон установлена десятая версия Android с лаунчером Poco на базе MIUI 12.В китайской блогосфере также появился пресс-рендер Poco M3. Судя по изображению, у этого устройства тройная основная камера (по слухам, с 48-мегапиксельным сенсором). Она размещена в довольно массивном модуле, который визуально увеличен чёрной вставкой почти по всей ширине задней панели. Подобная панель была у Nexus 6P, только гораздо уже, и нечто такое же будет у OnePlus 8T версии Cyberpunk 2077 Limited Edition.