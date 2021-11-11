



Бренд Oclean проводит распродажу 11.11 в своём



Хотя Oclean очень молодой бренд, за последние годы он стал одним из самых заметных игроков на рынке электрических зубных щёток и предлагает технологически продвинутые товары по разумным ценам. Настоящий бестселлер — топовая электрическая зубная щётка Oclean X Pro Elite — тоже участвует в этой распродаже.



Отличительная особенность топовых зубных щёток Oclean — бесшумность. Шум, издаваемый электрическими зубными щётками, всегда был одной из главных проблем для пользователей. В настоящее время почти все щётки даже самых крупных и известных брендов излишне сильно шумят, а это негативно сказывается на опыте их использования. Компания Oclean разработала технологию ультразвукового шумоподавления, которая эффективно устраняет шум. Уровень шума, генерируемого щёткой X Pro Elite, не превышает 45 дБ — это самый низкий показатель в индустрии.

Бренд Oclean проводит распродажу 11.11 в своём официальном магазине на AliExpress . Он снизил цены почти на все товары и предоставил скидки по купонам, а в сочетании с дополнительными скидками, которые даёт AliExpress (например, по промокодам и накопленным монетам) цены становятся ещё ниже.Хотя Oclean очень молодой бренд, за последние годы он стал одним из самых заметных игроков на рынке электрических зубных щёток и предлагает технологически продвинутые товары по разумным ценам. Настоящий бестселлер — топовая электрическая зубная щётка Oclean X Pro Elite — тоже участвует в этой распродаже.Отличительная особенность топовых зубных щёток Oclean — бесшумность. Шум, издаваемый электрическими зубными щётками, всегда был одной из главных проблем для пользователей. В настоящее время почти все щётки даже самых крупных и известных брендов излишне сильно шумят, а это негативно сказывается на опыте их использования. Компания Oclean разработала технологию ультразвукового шумоподавления, которая эффективно устраняет шум. Уровень шума, генерируемого щёткой X Pro Elite, не превышает 45 дБ — это самый низкий показатель в индустрии.

При этом производителю не пришлось снижать мощность работы зубной щётки, благодаря чему она по-прежнему очень эффективно справляется с чисткой зубов. Возникает интересный эффект: вы включаете щётку, но почти не видите и не слышите вибрацию, хотя щётка готова к использованию. Эффективность технологии шумоподавления вполне очевидна.



Щётка Oclean X Pro Elite поддерживает беспроводную зарядку от Qi-совместимых адаптеров — тех же самых, которые используются для зарядки смартфонов и другой электроники. Полностью зарядить её можно за 3,5 часа, после чего она снова готова к использованию на протяжении нескольких недель. Ещё одно преимущество Oclean X Pro Elite — умный мониторинг «слепых зон» в полости рта непосредственно в процессе чистки. Щётка оснащена сенсором нажатия, шестиосевым гироскопом и специальным чипом, встроенным в насадку. Данные, передаваемые от этих компонентов, в режиме реального времени подвергаются анализу несколькими алгоритмами, в результате чего на встроенном в щётку экране показываются зоны, которым нужно уделить больше внимания при чистке. Со временем у пользователя вырабатывается привычка чистить эти зоны более тщательно, то есть он перестают быть «слепыми», а это постепенно приводит к улучшению их состояния — исчезает налёт, зубы становятся чище и белее, а дыхание более свежим.







У Oclean есть и более простые модели зубных щёток. Они стоят дешевле, но не обделены технологиями. Электрическая зубная щётка Oclean Air2 — оптимальный выбор для тех, кто подбирает себе первый аксессуар такого рода, не хочет экспериментировать и тратить время на сравнение. Это дна из самых тихих электрических зубных щёток, её пиковое значение шума составляет всего 45 дБ, лишь слегка громче комариного писка. В этой щётке используется ультразвуковой мотор, со скоростью вращения 40 тысяч оборотов в минуту, чего более чем достаточно для эффективной чистки полости рта.

У Oclean есть и более простые модели зубных щёток. Они стоят дешевле, но не обделены технологиями. Электрическая зубная щётка Oclean Air2 — оптимальный выбор для тех, кто подбирает себе первый аксессуар такого рода, не хочет экспериментировать и тратить время на сравнение. Это дна из самых тихих электрических зубных щёток, её пиковое значение шума составляет всего 45 дБ, лишь слегка громче комариного писка. В этой щётке используется ультразвуковой мотор, со скоростью вращения 40 тысяч оборотов в минуту, чего более чем достаточно для эффективной чистки полости рта.

В то же время для уменьшения шума применяется технология Original Whisper Clean Ultrasonic Noise Reduction, а в щетине достаточно тонкие волоски, способные проникать в труднодоступные места между зубов. Щётка поддерживает два режима чистки в зависимости от ваших нужд. Она лёгкая, удобная в переноске, простая в обращении, с эргономичной ручкой и защищена от проникновения воды внутрь корпуса по стандарту IPX7.



Oclean проводит розыгрыш среди участников распродажи 11.11. Среди пятидесяти первых покупателей X Pro Elite будет разыгран полный возврат денег за купленный товар, а среди всех покупателей, оформивших заказы этой зубной щётки с 11 по 13 ноября 2021 года, разыграют беспроводной ручной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Pro G9.







