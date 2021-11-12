Дизайнерская компания Vanarama тщательная изучила все патенты и патентные заявки, связанные с Apple Car, и составила трёхмерную модель этого автомобиля. Этот концепт показывает, по каким направлениям развивается проект Apple.
Apple Car внешне напоминает Tesla Cybertruck, но выглядит менее агрессивно и не столь угловато. Apple запатентовала по отдельности почти все детали и элементы своего автомобиля, что значительно упростило дизайнерам работу. Предполагается, что корпус автомобиля будет выполнен из прочного поликарбоната или металла, а верх выполнен из монолитного стекла. Решётка на бампере сетчатая — почти такая же, как у корпуса компьютера Mac Pro, с её помощью во время езды будет эффективно охлаждаться двигатель и другие компоненты.
В салоне автомобиля размещён большой сенсорный экран, занимающий почти всю приборную панель. На нём отображается спидометр, навигатор, элементы воспроизведения музыки, регулятор изменения температуры в салоне, регулятор положения сидений и информация о состоянии различных показателей (заряд аккумулятора, температура нагрева внутренних элементов и т. п.) Ещё один экран размещён на руле — на него можно вывести любые элементы, которые требуются водителю.
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Скорее всего это очередной недо концепт. Эппл не могла сделать такую безвкусицу ))