В прошлом месяце в сети появился видео-тизер iPhone с полностью работающим портом USB-C. Сегодня стало известно, что этот смартфон выставили на аукцион eBay.
Речь идёт о бывшем в употреблении iPhone X чёрного цвета с 64 ГБ памяти, который был выпущен в 2018 году. Этот смартфон модифицировал студент из Швейцарии Кен Пиллонель (Ken Pillonel).
Молодой инженер удалил разъём Lightning, а на его место впаял порт USB-C. Энтузиасту пришлось потратить два месяца на поиск и изучение схем, чтобы подобрать и модифицировать нужный контролер управления питанием, а также чип отвечающий за передачу данных. В результате после кропотливой работы Пиллонель собрал полностью работающий iPhone X, который не только заряжается через порт USB-C, но и передаёт данные.
Энтузиаст выложил подробное видео по модификации смартфона, а также выставил iPhone X с портом USB-C на аукцион eBay. На момент написания статьи за устройство предложили 80 100 долларов США (5 748 900 рублей). До конца торгов остаётся семь дней и цена может возрасти.
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Нафиг он нужен?
Если есть деньги, проще сделать самому. Дешевле.
Уже не первый раз вижу у вас
Вобще конечно эппл людей за людей не считает: понаплодила сумбур в виде разных кабелей и переходников. На презентациях говорят о всяческих стремлениях к унификации всего (особенно кабелей), на деле никак не съедут с лайтнинга. Ну всем нравится, когда их имеют, что ж. Крепче будут))
кабелю семь лет и работает.
Уже сменил кучу девайсов и работает