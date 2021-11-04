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18 октября компания Apple представила два ноутбука MacBook Pro на фирменных чипах M1 Pro и M1 Max собственной разработки. Через несколько дней после этого в сети начали появляться первые результаты тестирования новинок, которые показывали весьма впечатляющие показатели. Сегодня предлагаем ознакомится с ещё одним тестом в котором сравнили новые чипы Apple с флагманскими процессорами Intel и AMD.

В тестировании приняли участие чипы Apple M1 Max и M1 Pro с тактовой частотой 3,2 Гц, в состав первого входит восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных ядра, а также 32 графических ядра. Второй чип оснащён теми же ядрами, но графический модуль содержит 16 ядер. Результат новинок сопоставили с флагманскими процессорами компаний Intel и AMD.

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По результатам тестирования в однопоточном режиме PassMark новые чипы Apple занимают первое место в тесте, опережая десктопные процессоры, такие как Intel Core i9-11900K (Rocket Lake) и AMD Ryzen 9 5950X (Zen 3).

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Примечательно то что энергоэффективная однокристальная система Apple превосходит лучшее, что могут предложить компании Intel и AMD, процессоры которых потребляют существенно больше энергии и используются в настольных ПК. По крайней мере, на данный момент — скоро должны появиться официальные тесты недавно представленных процессоров Intel 12-го поколения Alder Lake.


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Источник:

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