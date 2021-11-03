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Сегодня компания Apple обновила свой список устаревших продуктов, добавив в него iPad четвертого поколения, а также Mac mini конца 2012 года выпуска. 

Выпущенный в ноябре 2012 года вместе с оригинальным iPad mini, iPad четвёртого поколения отказался от классического 30-контактного разъёма Apple и получил новый порт Lightning, который дебютировал в iPhone 5 всего за несколько недель до этого. iPad 4 также получил чип Apple A6X, который вдвое превышал производительность процессора и вдвое превосходил графическую производительность чипа A5X в iPad третьего поколения, выпущенного в марте 2012 года. После презентации iPad 4 в адрес Apple поступило много гневных комментариев. Пользователям iPad 3 не понравилось, что компания спустя короткий промежуток времени представила устройство с лучшими характеристиками.
Напомним, что устройства Apple считаются «винтажными», когда компания прекращает их продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Гаджеты которых нет в продаже больше семи лет — считаются устаревшими. 

Это означает, что устройства получившие «винтажный» статус, больше нельзя отремонтировать в авторизованном сервисном центре Apple, но есть исключение, при наличии нужных запчастей, гаджет будет принят и восстановлен. Продукты которые признаны «устаревшими» в ремонт не принимаются, но для ноутбуков компании есть исключение, аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.


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Источник:

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