Редчайший iPhone продали по цене московской квартиры

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Лот выставил один из бывших инженеров Apple. Раритет хотели продать за 100 тысяч долларов (~9 млн рублей), однако его редкость увеличила сумму в разы.Первый iPhone стал рекордсменом аукционной цены среди лотов данной модели. Выход смартфона в редкой версии с 4 ГБ памяти датируется 29 июня 2007 года была быстро снята с производства и встречается в 20 раз реже, чем 8-гигабайтная версия.На момент выхода гаджет стоил всего 499 долларов, однако ограниченный тираж и нетронутая заводская упаковка смогли поднять ценник до 158 644 долларов (~14 млн рублей). За такую цифру можно позволить «однушку» в старой Москве, а на остатки с размахом отметить новоселье.