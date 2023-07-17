Редчайший iPhone продали по цене московской квартиры

Артем
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Лот выставил один из бывших инженеров Apple. Раритет хотели продать за 100 тысяч долларов (~9 млн рублей), однако его редкость увеличила сумму в разы.

Первый iPhone стал рекордсменом аукционной цены среди лотов данной модели. Выход смартфона в редкой версии с 4 ГБ памяти датируется 29 июня 2007 года была быстро снята с производства и встречается в 20 раз реже, чем 8-гигабайтная версия. 

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На момент выхода гаджет стоил всего 499 долларов, однако ограниченный тираж и нетронутая заводская упаковка смогли поднять ценник до 158 644 долларов (~14 млн рублей). За такую цифру можно позволить «однушку» в старой Москве, а на остатки с размахом отметить новоселье.
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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

+13
CoolRoma
Зачем вы сравниваете вещи которые невозможно объективно сравнить?
Сегодня в 08:55
#
+129
antonchik55
«за 100 тысяч долларов (~9 млн рублей), однако его редкость увеличила сумму в разы»

И ниже «за 150к$»

Кажется, это не в разЫ
час назад в 15:02
#
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